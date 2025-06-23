Фура врезалась в фортификационные сооружения на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

21 июня в Брянском районе на 109-м км федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» — подъезд к городу Брянску произошла авария. 43-летний водитель не справился с управлением автомобиля «КамАЗ» с полуприцепом «Тонар». Грузовик опрокинулся и повредил фортификационные сооружения.

Водитель с травмами попал в больницу. Инспекторы составили на мужчину административный материал.