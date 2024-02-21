Гаражи сгорели на улице Карачижская в Брянске

Больше получаса спасатели тушили гаражи на улице Карачижская в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В спасательное ведомство поступила синя-формация о пожаре в Советском районе Брянске. На улице Карачижская загорелся блок гаражей. Прибывшие на вызов четыре отделения на пожарных автоцистернах справились с огнём за почти 40 минут.

Люди на происшествии не пострадали. Причину пожара выясняют специалисты.