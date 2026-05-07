ДТП

«ГАЗель» врезалась в грузовик на трассе в Дубровском районе

2026, 07 мая 08:28
«ГАЗель» врезалась в грузовик на трассе в Дубровском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

 

Днём 5 мая на 219-м км автодороги «Орёл — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь» в посёлке Сеща в Дубровском районе произошла авария. 55-летний мужчина за рулём автомобиля «ГАЗель» столкнулся с двигавшимся впереди грузовик HOWO. 

Водитель «ГАЗели» получил травмы. Мужчину госпитализировали. Он не был пристёгнут ремнём безопасности. На водителя «ГАЗели» инспекторы составили два административных материала.

