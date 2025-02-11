Глава следственного комитета РФ поручил возбудить дело о нарушении прав брянских дольщиков в посёлке Мичуринском. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В аккаунте Информационного центра Следственного комитета России в соцсети ВКонтакте участники долевого строительства ЖК «Мичуринский» посёлка Мичуринского в Брянской области разместили обращение. Они пожаловались на нарушение их прав недобросовестным застройщиком ООО «Монолит».

В 2018 году более 250 семей заключили договоры о покупке квартир в строящихся домах. Но здания так и не были возведены. При этом мер к признанию строительной фирмы банкротом и передаче права на достройку объекта инвестору не принимается. А сроки выполнения работ ООО «Монолит» необоснованно продлеваются.

В следственном комитете России по Брянской области по этому факту проводится процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителя брянского ведомства Сергею Старову возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах расследования.