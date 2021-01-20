Глава Ветлевской сельской администрации оштрафован за неразмещение документов

По информации прокуратуры Мглинского района, принятые Ветлевской сельской администрацией административные регламенты и утвержденный перечень услуг не размещены на официальном сайте администрации района, а также в Интернете на едином портале государственных и муниципальных услуг.

По постановлению прокурора глава Ветлевской сельской администрации привлечен к административной ответственности и оштрафован на 3 тысячи рублей.