Главный бухгалтер брянской спортшколы получила условный срок за мошенничество. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве и подделке документов. На скамье подсудимых оказалась 27-летняя жительница Брасовского района.

С 2020 по 2024 год женщина работала главным бухгалтером спортивной школы. Она вносила ложные сведения в распоряжения о переводе денег под видом выплаты себе зарплаты и отпускных. Из бюджета обвиняемая похитила 3,3 млн рублей.

Суд приговорил виновную к условному лишению свободы, а также взыскал всю сумму ущерба. Решение не вступило в законную силу.