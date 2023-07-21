Главу брянского села обвиняют в служебном подлоге

Главу села Карачевского района ждет суд за служебный подлог и злоупотребление полномочиями. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Карачевский районный суд рассмотрит уголовное дело о злоупотребление должностными полномочиями и служебном подлоге. В преступлениях обвиняют 57-летнюю главу администрации сельского поселения.
По версии следствия, в январе 2023 года для отбывания наказания в ведомство направили направлен осужденный к 240 часам обязательных работ мужчина. Глава администрации была знакома с его родителями. Женщина вносила в табеля информацию о времени якобы проведенном осужденным на работе. Эти документы они направила в уголовно-исполнительную инспекцию. При этом мужчина жил и трудился в Москве. На самом деле он отработал только 18 часов.
Преступления выявили оперативные сотрудники управления ФСБ и МВД региона.
19.07.2023 12:52
Прерванный полет. В Ярцеве простились с героически погибшими летчиками
Похоронили летчиков со всеми почестями на Поле Памяти рядом с могилами других защитников смоленской земли, Советского Союза и мира. С чего все начиналось. 2015 год. Из письма жительницы Владимирской области Нины Николаевны: «В музее города Ярцево есть банк данных на тех, чьи останки нашли поисковики, останки нашего дяди Миши на сегодня еще не найдены». Останки
19.07.2023 12:06
Сельская надбавка
В Смоленской области сотрудникам «Скорой помощи», работающим на селе, вернут региональную надбавку. Такое решение принял врио губернатора Василий Анохин. На прошлой неделе глава региона ознакомился с ходом ремонта Пригорской врачебной амбулатории Смоленского района и обсудил с медперсоналом проблемный вопрос, связанный с заработной платой сотрудникам «Скорой помощи», работающим в сельской местности. В 2022 году все местные
19.07.2023 12:04
Врач узкого профиля
В ходе рабочей поездки в Кардымовский район врио губернатора Василий Анохин посетил местную ЦРБ и ознакомился с созданными здесь для пациентов и врачей условиями. По итогам визита в медучреждение был принят ряд решений, которыми глава региона поделился со смолянами. «В этом году просчитаем смету на ремонт кровли терапевтического, педиатрического и других отделений, в следующем —
19.07.2023 12:02
Дорога к «Чистой воде». Какие решения приняты по итогам посещения Смоленского района?
На прошлой неделе врио губернатора Василий Анохин побывал с рабочим визитом в Смоленском районе. Глава региона провёл встречу с местными жителями, посетил многие социальные объекты и стройплощадки. В частности, он проинспектировал ход строительства автодороги — важного проекта для жителей Промышленного района областного центра и Смоленского района. Транспортная доступность «Двухкилометровый участок соединит улицу Рыленкова в Смоленске