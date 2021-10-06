Гонщик устроил аварию на Речной в Брянске

По словам очевидцев, пострадал ребенок.

Очевидцы сняли на видео серьезную аварию, которая произошла на улице Речной в Брянске. На записи видеорегистратора видно, как водитель иномарки на большой скорости пошел на обгон и не справился с управлением. Машины вылетела на обочину, после чего врезалась во встречный автомобиль.

«Посмотрите, как у нас ездят по улице Речной. В белом авто была женщина и ребенок, ребенок разбил лоб», – сообщил автор видео.

Официальной информации о пострадавших пока не поступало.