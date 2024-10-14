Грабеж за несколько часов раскрыли брянские стражи порядка

Подозреваемого в ограбление женщины за несколько часов задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полиции обратилась 54-летняя жительница посёлка Белые Берега. На улице на неё напал неизвестный мужчина. Злоумышленник отобрал у женщины сумку, в которой находились документы, банковские карты и 300 рублей.

Через несколько часов оперативниками уголовного розыска задержали подозреваемого в ограблении в заброшенном доме в посёлке. 30-летний житель Стародубского района уже не раз был судим за кражи, мошенничество и уклонение от административного надзора. Похищенную сумку с документами у него изъяли полицейские. Фигурант успел потратить только 300 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Суд отправил его в СИЗО.