Грабителя задержал замначальника правового отдела брянской полиции

Подозреваемого в хищении алкоголя из магазина по горячим следам задержал замначальника правового отдела брянской полиции. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Фокинском районе Брянска сотрудники региональной полиции патрулировали улицу Чехова. Стражи порядка увидели мужчину, убегающего от девушки. Заметив полицейских тот попытался скрыться во дворах жилых домов. Вскоре мужчину задержал заместитель начальника правового отдела УМВД России по Брянской области Роман Евланов.

Правоохранители выяснили, что ранее судимый 27-летний брянец похитил бутылку дорогостоящего спиртного из сетевого магазина. Ущерб превысил 5000 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Ему грозит до четырёх лет колонии.