Гранату обезвредили брянские спасатели

В спасательное ведомство очевидец сообщил об опасной находке. На берегу реки Судость около посёлка Погар лыжах взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны.

Брянские спасатели уничтожили старую гранату около Погара. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В Смоленске почетным жителям устроили праздник В Смоленске почетным жителям устроили праздник. Мероприятие состоялось накануне Дня народного единства. Церемония награждения почетных жителей Смоленской области прошла в рамках проекта партии «Единая Россия» «Связь поколений». Инициаторами мероприятия выступили депутаты Смоленской областной Думы Ольга Васильева и Виталий Вовченко. Гостей торжества со сцены приветствовал председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов. Он отметил, что самое большое богатство

Будущим водителям рассказали о последствиях нарушения ПДД на переездах Сегодня на переезде, расположенном около улицы Районная Подстанция города Сафоново в Смоленской области, железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД провели открытый урок безопасности для курсантов местной автошколы. Мероприятие организовано в рамках профилактической акции «Внимание, переезд!». Будущим водителям ещё раз напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей, акцентировав внимание на тяжёлых последствиях нарушений

МЖД признана победителем производственного соревнования Сегодня в ОАО «РЖД» в ходе селекторного совещания отмечены лучшие магистрали за 3 квартал, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД. Московская железная дорога признана победителем производственного соревнования. Раньше такого звания дорога удостаивалась в 2008 году. За 10 месяцев на Московской железной дороге – филиале ОАО «РЖД» отправлено около 600 млн пассажиров, что на 5,3% выше результатов

Свыше 5,5 тысяч грузовых поездов по расписанию отправлено на МЖД за 10 месяцев За 10 месяцев 2022 года Московская железная дорога обеспечила отправление 5550 поездов с помощью сервиса «Перевозка по расписанию», что на 14% больше аналогичного периода прошлого года. Положительная динамика достигнута за счет расширения географии отправок, в частности, освоения 92 новых маршрутов. Большая часть отправок осуществлялась в направлении станции Гродеково в Приморском крае и далее в Китай,

Из Смоленска в Китай отправился первый флексипоезд с рапсовым маслом Первый флексипоезд с рапсовым маслом отправился со станции Смоленск-Центральный в Китай. В составе поезда 82 контейнера, содержащие более 1,7 тыс. тонн продукции местного производства. Поезд формируется из контейнеров со специальными эластичными одноразовыми емкостями-вкладышами, предназначенными для наливных грузов. Он проследует через сухопутный пограничный переход Забайкальск — Маньчжурия в Китай по специально разработанному расписанию, что позволяет существенно