Гроза и штормовой ветер ожидаются в Брянской области

Гроза с градом и усиление ветра до 24 м/с ожидается в понедельник в Брянской области. О непогоде предупредили в региональном МЧС.

В спасательном ведомстве со ссылкой на Брянский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что в понедельник, 7 августа, на Брянщине ожидаются неблагоприятные метеорологических явлений. С 12 до 21 часа в регионе пройдут сильные дожди с градом, гроза. Также ожидается шквалистое усиление ветра 20-24 м/с.

Спасатели отметили, что такая погода может стать причиной нарушения электроснабжения, падение деревьев, затопления улиц.

Жителям рекомендуют в непогоду оставаться дома. О происшествия можно сообщить на Единый номер вызова экстренных оперативных служб — 112 или «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Брянской области — 8(4832)443-000.