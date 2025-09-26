Группа «дроповодов» отправилась в колонию по решению брянского суда

Группа «дроповодов», помогавших телефонным мошенникам, отправилась в колонию по решению брянского суда. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Фокинский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушали трое участников преступной группы телефонных злоумышленников.
В обязанности фигурантов входило искать «дроперов» – людей, согласных за вознаграждение открыть на свое имя карты в банках, а затем передать реквизиты для использования в целях мошенничества.
В августе 2023 года 50-летний житель Брянска, обманутый мошенниками, оформил кредит на 5 млн рублей. 4 млн 980 тысяч рублей он превёл на якобы «безопасные» банковские счета. Деньги же ушли на карты, открытые «дропперами», найденными подсудимыми, и в тот же день были обналичины.
Суд приговорил ранее судимого участник к шести годам в колонии, а его приятелей – к двум с половиной и трём с половиной годам. Также с них взыскали всю сумму ущерба. Приговор не вступил в законную силу.
24.09.2025 12:52
Учебный план
В областном центре обсудили реализацию региональной программы «Герои СВОего времени. Смоленск». Она является продолжением федерального проекта «Время героев» и направлена на подготовку управленцев из числа участников СВО. Участие в обсуждении приняли губернатор Василий Анохин и ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров – гость отметил высокий уровень организации региональной программы в Смоленской области. «Бойцы, которые защищали страну
24.09.2025 12:47
Отдых на берегу озера
В Демидовском муниципальном округе появится новый оздоровительный комплекс на базе действующего санатория имени Н.М. Пржевальского. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Василий Анохин. На прошлой неделе он подписал соглашение о реализации проекта с президентом Cosmos Hotel Group Александром Биба при участии основателя АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Cosmos Hotel Group — это ведущий федеральный гостиничный
24.09.2025 12:45
Закрыто на реставрацию
Со следующего учебного года на Смоленщине начнут готовить специалистов в сфере реконструкции и реставрации памятников. Подготовка студентов по востребованному направлению станет возможной после заключения в Москве трёхстороннего соглашения о реализации сетевой образовательной программы. Подписи под документом поставили губернатор Василий Анохин, президент Российской академии архитектуры и строительных наук, вице-президент Российской академии художеств, ректор МАРХИ Дмитрий
24.09.2025 12:40
Заменим и отремонтируем
Как развивают сферу ЖКХ в регионе? В Москве прошёл Всероссийский форум развития ЖКХ, организаторами которого выступили Минстрой РФ и Правительство Москвы. С приветственным словом к участникам обратился министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Глава ведомства отметил, что форум – это площадка для выработки решений, которые напрямую отражаются на качестве жизни миллионов людей. 2