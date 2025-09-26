Группа «дроповодов» отправилась в колонию по решению брянского суда

Группа «дроповодов», помогавших телефонным мошенникам, отправилась в колонию по решению брянского суда. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Фокинский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушали трое участников преступной группы телефонных злоумышленников.

В обязанности фигурантов входило искать «дроперов» – людей, согласных за вознаграждение открыть на свое имя карты в банках, а затем передать реквизиты для использования в целях мошенничества.

В августе 2023 года 50-летний житель Брянска, обманутый мошенниками, оформил кредит на 5 млн рублей. 4 млн 980 тысяч рублей он превёл на якобы «безопасные» банковские счета. Деньги же ушли на карты, открытые «дропперами», найденными подсудимыми, и в тот же день были обналичины.

Суд приговорил ранее судимого участник к шести годам в колонии, а его приятелей – к двум с половиной и трём с половиной годам. Также с них взыскали всю сумму ущерба. Приговор не вступил в законную силу.