22-летнего грузчика из Брянска, подозревают в краже золотых украшений у клиентки. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию Бежицкого района Брянска с заявлением о краже 35-летняя женщина. Во время переезда на новую квартиру у нее пропала коробка с украшениями.

Полицейские за сутки стражи порядка установили подозреваемого в краже. Им оказался грузчик, который помогал потерпевшей в переезде. 22-летний житель Брянска ранее уже был судим. Похищенные несколько золотых колец и две цепочки он сдал в ломбард.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».