Грузовик сбил пешехода на брянской трассе в Карачевском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Карачевском районе на 80 км автомобильной дороги «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь» накануне произошла авария. 37-летний водитель грузового фургона «АФ77А1ИJ» на нерегулируемом перекрестке сбил 49-летнего пешехода. Мужчина пересекал проезжую часть не по переходу.

Пострадавшего с травмами госпитализировали. На него инспекторы составили административный материал. В обстоятельствах аварии разбираются полицейские.