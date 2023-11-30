Грузовик упал в реку в Почепском районе

Автоцистерна упала в реку Рамасуха на трассе в Почепском районе. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла на 13 км автодороги «Семцы-Рамасуха-Трубчевск» в Почепском районе. 47-летний водитель автоцистерны Mercedes-Benz не учёл погодные условие и состояние проезжей части. Грузовик съехал в кювет и упал в пойму реки Рамасуха.

Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и переохлаждение. Его отвезли в больницу. ИНспекторы проводят проверку по факту ДТП.