73% лесных пожаров в Брянской области произошло из-за падения беспилотников

73% лесных пожаров в Брянской области с начала года произошло из-за падения беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На совещании при губернаторе Брянской области обсудили прохождение противопожарного сезона в регионе. О ситуации доложил начальник управления лесами Владимир Дзубан.

С 24 марта по 13 октября в Брянской области специалисты ликвидировали 33 лесных пожара на площади 175,2 гектар. Кроме того, работники лесопожарной службы ликвидировали 238 неконтролируемых возгораний сухой травы вблизи лесных массивов. Причинами 73% лесных пожаров по количеству и 92% по площади стало падение беспилотных летательных аппаратов. Все возгорания ликвидировали в первые сутки.