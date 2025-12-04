Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Чиновники заплатили жительнице Севска из-за укуса бездомной собаки

2025, 04 декабря 11:05
Чиновники заплатили жительнице Севска из-за укуса бездомной собаки
Чиновники заплатили 30 тысяч рублей жительнице Севска из-за укуса бездомной собаки. об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

В надзорное ведомство обратилась жительница города Севска. В июле 2025 года на девушку на улице напала бездомная собака и укусила за ногу. Пострадавшей потребовалась помощь врачей. 

Прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд. Высшая инстанция взыскала с администрации города в пользу пострадавшей 30 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда. Чиновники исполнили решение. 

