Чиновники заплатили жительнице Севска из-за укуса бездомной собаки

2025, 04 декабря 11:05

Чиновники заплатили 30 тысяч рублей жительнице Севска из-за укуса бездомной собаки. об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство обратилась жительница города Севска. В июле 2025 года на девушку на улице напала бездомная собака и укусила за ногу. Пострадавшей потребовалась помощь врачей.

Прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд. Высшая инстанция взыскала с администрации города в пользу пострадавшей 30 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда. Чиновники исполнили решение.