Нетрезвого водителя задержали сотрудники полиции в Брянске

2025, 24 декабря 18:30
Нетрезвого водителя задержали сотрудники полиции в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.   

Накануне вечером в Бежицком районе Брянска наряд дорожно-патрульной службы заметил автомобиль «ВАЗ-2115», который двигался по странной траектории. Полицейские остановили машину.

За рулём оказался 47-летний житель города. Ранее мужчина уже был судим. Водительских прав у него не было. Освидетельствования подтвердило, что мужчина был пьян

Полицейские составили на нетрезвого водителя административный протокол. Автомобиль поместили на специализированную стоянку. Правоохранители решают вопрос о возбуждении нарушителя уголовного дела по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

