В Дятьково суд рассмотрит дело травмировании работника на стройке

2025, 05 декабря 17:40
В Дятьково суд рассмотрит дело травмировании работника на стройке
В Дятьково суд рассмотрит уголовное дело травмировании работника на стройке. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Дятьковский городской суд рассмотрит уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлёкшем травмирование человека. Приговор выслушает 42-летний индивидуальный предприниматель.

По версии следователей, 11 июня 2025 года работающие на бизнесмена сотрудники меняли центральный трубопровод в городе Дятьково. При выкапывании траншеи из-за нарушения технических норм произошло обрушение грунта. Рабочий получили тяжёлые травмы. 

Ранее работодателя суд оштрафовал на 5000 рублей за уклонение от оформления трудового договора.

