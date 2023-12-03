Иномарка и автобус столкнулись на брянской трассе

Три женщины получили травмы при столкновении легковушки с автобусом на трассе в Выгоничском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 10 км автодороги «Брянск-Новозыбков-Трубчевск» в Выгоничском районе. 57-летний водитель не справился с управлением Renault Simbol. Легковушка выехала на «встречку» и врезалась в автобус Mercedes-Benz.

53-летняя пассажирка иномарки с переломами ключицы и рёбер , а также ушибом позвоночника попала в больницу. Также переломы и ушибы получили 38-летняя пассажирка легковушки и 26-летняя пассажирка автобуса. Им госпитализация не потребовалась.

Полиция проводит проверку по факту аварии.