Иномарка и грузовик с пиломатериалами столкнулись на брянской трассе

Водитель попал в больницу после столкновения иномарки и грузовика с пиломатериалами на трассе в Жуковском районе. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

На 158 км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь» в Жуковском районе произошло ДТП. 26-летний водитель автомобиля Hyundai Creta не соблюдал дистанцию. Иномарка врезалась в двигавшийся впереди «КАМАЗ» с прицепом, который перевозил стройматериалы.

У водителя легковушки врачи диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, раны головы и лица, закрытый перелом бедра. Мужчину доставили в больницу.