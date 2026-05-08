Происшествия

2026, 08 мая 08:42
Нетрезвого водителя задержали инспекторы в конце апреля в Новозыбковском районе. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД. 

 

Днём 29 апреля на 93-м километре автодороги «Брянск — граница Республики Беларусь» в Новозыбковском район сотрудники дорожно-патрульной службе остановили автомобиль Hyundai Solaris. У 46-летнего мужчины за рулём были признаки опьянения. Нетрезвое состояние подтвердило освидетельствование.

На водителя инспекторы составили административный материал. Транспортное средство отправили на специализированную стоянку. Нарушителю грозит 45 тысяч рублей штрафа и лишение водительских прав.

