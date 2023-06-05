Иномарка протаранила торговый центр в Брянске

Девушка за рулём иномарки врезалась в стену ТЦ «АэроПарк» в Брянске. Об этом рассказали в городском отделе ГИБДД.

На парковке торгового центра «АэроПарк» на улице Объездной в Брянске произошло ДТП. 24-летняя девушка за рулём Mitsubishi Pajero врезалась в стену ТЦ. Водитель получила ушиб легкого и грудной клетки. От госпитализации она отказалась.

Инспекторы выяснили, что прав у девушки нет. А за руль её пустил супруг, чтобы попрактиковаться в вождении. Пустая парковка ТЦ стала тренировочной площадкой. В какой-то момент девушка перепутала педали газа и тормоза и на скорости около 50 км/час врезалась стену. Водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности.

Стражи порядка составили пять протоколов. Семейной паре предстоит выплатить более 46 тысяч рублей штрафа.