Иномарка сбила мужчину на дороге в Дятьково. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Утром 3 ноября в городе Дятьково произошла авария. В районе дома № 28 по улице Фокина 69-летний водитель за рулём автомобиля Renault Logan сбил 43-летнего пешехода. Мужчина шёл по центру проезжей части. Он был в тёмной одежде без световозвращающих элементов.

Пешеход с тяжёлыми травмами госпитализирован в больницу. В обстоятельствах аварии разбираются правоохранители.