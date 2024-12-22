Иномарка сбила пенсионерку на переходе в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

В Советском районе Брянска на улице Дуки произошла авария. 45-летняя автомобилистка за рулём Toyota RAV4 при повороте налево сбила 77-летнюю женщину. Пенсионерка шла через дорогу по пешеходному переходу. Женщина попала в больницу.

На водителя инспекторы составили административные материалы по двум статьям. По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.