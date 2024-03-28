Иномарка сбила пенсионерку в Брянске

Пенсионерка попала в больницу с травмами после ДТП в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

В районе дома № 14 по улице Пушкина в областном центре произошло ДТП. Volkswagen Passat при повороте налево сбил 63-летнюю женщину. Она перебегала дорогу по диагонали около нерегулируемого пешеходного перехода.

С травмой головы, сотрясением мозга, вывихом колена и переломом ключицы женщину отвезли в больницу. По факту аварии полиция проводит проверку.