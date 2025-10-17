Иномарка сбила пешехода на светофоре в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Вечером 15 октября в Брянске произошла авария. В районе дома №152 по улице Красноармейской 24-летний мужчина за ру автомобиля Chevrolet Cruze проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил 24-летнего пешехода. Тот пересекал дорогу по переходу на зелёный свет.

Водитель не сообщил о дорожно-транспортном происшествии в ГИБДД, но отвез пострадавшего домой. Пешеход самостоятельно обратился в травмпункт за помощью. А позже его в больницу увезла скорая помощь. У парня врачи диагностировали тяжёлую травмы головы, множественные переломы и ушиб лёгких.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.