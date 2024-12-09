Иномарка сбила пьяного пешехода на брянской трассе
Иномарка сбила пьяного пешехода на трассе в Брянском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
В Брянском районе на 10-м километре автодороги Брянск – Дятьково 7 декабря произошла авария. 26-летний водитель за рулём автомобиля Mercedes-Benz сбил 54-летнего пешехода. Мужчина шёл через дорогу по нерегулируемому переходу слева.
Пешехода с травмами госпитализировали. Выяснилось, что он был нетрезв.
На водителя инспекторы составили административный материал. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.