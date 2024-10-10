Иномарка сбила ребенка на переходе в Сельцо

Мужчина на иномарке сбила девочку на переходе в Сельцо. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

ДТП произошло на улице Кирова в городе Сельцо. 64-летний водитель на автомобиле Kia Rio сбил 13-летнюю девочку. Она переходила дорогу по нерегулируемому переходу. Девочка попала в больницу.

На водителя стражи порядка возбудили административное расследование. Ему грозит штраф или лишение прав.