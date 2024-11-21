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Иномарка сбила женщину на брянской трассе

2024, 21 ноября 12:27 Происшествия
Иномарка сбила женщину на брянской трассе
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Молодой водитель на BMW сбил женщину на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

 

Авария произошла на 26 км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск-Клетня». 23-летний водитель на автомобиле BMW 525D сбил 48-летнюю женщину. Она переходила дорогу в неположенном месте. Женщина с сотрясением головного мозга и переломами попала в больницу.

На водителя инспекторы составили административный материал. По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.

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