Иномарка съехала в кювет на трассе в Почепском районе

Пассажир пострадал в дорожно-транспортном происшествии на трассе в Почепском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне ранним утром в Почепском районе на 99 км автодороги федерального значения А-240 «Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь» произошла авария. 56-летний водитель не справился с управлением автомобиля BMW X7. Иномарка съехала в кювет и перевернулась.

50-летний пассажир с травмами попал в больницу. На водителя инспекторы составили административный материал.