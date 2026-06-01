Региональный филиал фонда «Защитники Отечества» отметил три года со дня основания

2026, 01 июня 11:15

Региональный филиал фонда «Защитники Отечества» отметил три года со дня основания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В ДК железнодорожников в Брянске состоялось праздничное мероприятие. Трёхлетие со дня основание отметил региональный филиал фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». В зале собрались сотрудники фонда, военнослужащие с семьями.

Сотрудников филиала поздравили заместитель губернатора Брянской области Виталий Свинцов, врио заместителя губернатора Андрей Фроленков, заместитель председателя Брянской областной Думы Владимир Пронин.

«За это время вы стали настоящей опорой для наших Героев и их семей. Это ежедневный труд, идущий от сердца. Это ваша доброта, забота, умение найти нужное слово для каждого», — подчеркнул Владимир Пронин.

Участники мероприятия почтили память тех, кто отдал жизнь на защиту Родины. Затем на сцене ДК выступили творческие коллективы Брянской области.

По Указу Президента России Владимира Путина структуры фонда «Защитники Отечества» появились в каждом регионе. Брянский филиал заработал 1 июня 2023 года. В штате работает 41 социальный координатор. За три года в фонд обратилось почти восемь тысяч человек и поступило порядка 17 тысяч обращений. 84% из них решены положительно.