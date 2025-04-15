Иномарка столкнулась с мотоциклом в Сельцо

Байкер пострадал при столкновении иномарки с мотоциклом в Сельцо. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне в городе Сельцо произошла авария. В районе дома № 8б» по улице Промплощадка 42-летний водитель за рулём автомобиля JAC не пропустил при повороте мотоцикл Suzuki. 34-летний байкер ехал прямо во встречном направлении.

Водитель мотоцикла получил травмы. Госпитализация ему не потребовалась. Мотоциклист ехал в шлеме, но водительского удостоверения у него не было.

На обоих водителей инспекторы составили административные материалы.