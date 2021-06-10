Иномарка влетела в столб в Брянске (ВИДЕО)

Пострадала пассажирка.

Ночью 10 июня произошла авария в Бежицком районе Брянска.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, у стальзавода белая иномарка на скорости врезалась в столб. По их словам, пострадала пассажирка. Машина получила сильные кузовные повреждения.

Официальной информации о причинах аварии и числе пострадавших пока не поступало.