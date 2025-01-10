Иномарка врезалась в дерево на трассе в Новозыбковском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Новозыбковском районе на 13 км автомобильной дороги «Климово-Чуровичи-граница с государством Украина» накануне произошло ДТП. 30-летний водитель не справился с управлением автомобиля BMW 520. Легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево.

Водитель с тяжёлыми травмами попал в больницу. Для установления состояния опьянения у мужчины взяли анализ.

Правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.