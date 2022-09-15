Иномарка врезалась в дерево в Навлинском районе

34-летний мужчина получил травму головы в ДТП на трассе в Навлинском районе.

Авария произошла на 375 км автодороги М-3 «Украина». 34-летняя девушка-водитель на Volkswagen Polo отвлеклась от управления. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

В аварии пострадал 34-летний пассажир. Мужчина получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и рану затылка. Ложиться в больницу он отказался. Потерпевшего отпустили домой с назначением лечения.