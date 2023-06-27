Иномарка врезалась в «КАМАЗ» в брянском посёлке

Водитель попал в больницу после столкновении иномарки с припаркованным «КАМАЗом» в посёлке Локоть. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Ленинградская в посёлке Локоть Брасовского района. 37-летний водитель за рулём Nissan Almera не справился с управлением, при вхождении в поворот на спуске. Иномарка выехала на обочину и врезалась в припаркованный там «КАМАЗ». Водителя легковушки с травмами госпитализировали.