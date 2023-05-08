Иномарка врезалась в лося в Брянском районе

Пассажир попал в больницу после столкновения легковушки и лося на трассе в Брянском районе. О происшествии сообщили в региональном УМВД.

Авария произошла на 2 км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск-Новоселки» в Брянском районе. MAZDA 3 под управлением 19-летней девушки врезалась в лося. Дикое животное неожиданно вышло на дорогу прямо перед иномаркой.

В аварии пострадал 26-летний пассажир, который сидел впереди. С гематомой головного мозга и субарахноидальным кровотечением его госпитализировали.