Иномарка вылетела в кювет и перевернулась в Севском районе

ДТП с участием иномарки произошло 20 декабря около девяти часов утра на 4 км «Севск-Доброводье» в Севском районе, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Брянской области.

45-летняя женщина ехала за рулем автомобиля Volkswagen Passat со стороны Севска в сторону села Юрасов Хутор Севского район, не справилась с управлением и съехала в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП женщина попала в больницу с сотрясением головного мозга.