Иномарка задним ходом сбила пенсионерку в Брянске
Иномарка задним ходом сбила 77-летнюю женщину на парковке строительного рынка в областном центре. Об этом сообщили в городском ГИБДД.
Авария произошла на проспекте Московском. 47-летняя женщина-водитель на Daewoo Gеntrа задним ходом выезжала с парковки на территории строительного рынка. Иномарка сбила 77-летнюю женщину-пешехода. Пенсионерка стояла позади автомобиля.
Пешеход переломы руки и ребра, а также ушиб лба. Госпитализация ей не потребовалась.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Читайте также
Новости регионов
В Смоленске почетным жителям устроили праздник
В Смоленске почетным жителям устроили праздник. Мероприятие состоялось накануне Дня народного единства. Церемония награждения почетных жителей Смоленской области прошла в рамках проекта партии «Единая Россия» «Связь поколений». Инициаторами мероприятия выступили депутаты Смоленской областной Думы Ольга Васильева и Виталий Вовченко. Гостей торжества со сцены приветствовал председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов. Он отметил, что самое большое богатство
Будущим водителям рассказали о последствиях нарушения ПДД на переездах
Сегодня на переезде, расположенном около улицы Районная Подстанция города Сафоново в Смоленской области, железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД провели открытый урок безопасности для курсантов местной автошколы. Мероприятие организовано в рамках профилактической акции «Внимание, переезд!». Будущим водителям ещё раз напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей, акцентировав внимание на тяжёлых последствиях нарушений