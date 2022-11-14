Иномарка задним ходом сбила пенсионерку в Брянске

Иномарка задним ходом сбила 77-летнюю женщину на парковке строительного рынка в областном центре. Об этом сообщили в городском ГИБДД.

Авария произошла на проспекте Московском. 47-летняя женщина-водитель на Daewoo Gеntrа задним ходом выезжала с парковки на территории строительного рынка. Иномарка сбила 77-летнюю женщину-пешехода. Пенсионерка стояла позади автомобиля.

Пешеход переломы руки и ребра, а также ушиб лба. Госпитализация ей не потребовалась.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.