Иностранца брянский суд отправил в колонию за сбыт наркотиков
Иностранца брянский суд отправил в колонию на девять лет за попытку сбыть 2,5 килограмма наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Брянский суд рассмотрел уголовное дело о покушение на незаконный сбыт наркоти ков. Приговор выслушал 30-летний иностранец.
5 марта 2022 года мужчина получил в мессенджере от соучастника сведения о местонахождении в Брасовском районе «закладки» с наркотическим средством.
При извлечении из тайника почти 2,5 килограмм мефедрона иностранца задержали полицейские. Наркотики он должен был приготовить для дальнейшего сбыта. Запрещенные вещества правоохранители изъяли.
Суд приговорил виновного к девяти годам в колонии строго режима. В законную силу решение не вступило.
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