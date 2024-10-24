Иностранца брянский суд отправил в колонию за сбыт наркотиков

Иностранца брянский суд отправил в колонию на девять лет за попытку сбыть 2,5 килограмма наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о покушение на незаконный сбыт наркоти ков. Приговор выслушал 30-летний иностранец.

5 марта 2022 года мужчина получил в мессенджере от соучастника сведения о местонахождении в Брасовском районе «закладки» с наркотическим средством.

При извлечении из тайника почти 2,5 килограмм мефедрона иностранца задержали полицейские. Наркотики он должен был приготовить для дальнейшего сбыта. Запрещенные вещества правоохранители изъяли.

Суд приговорил виновного к девяти годам в колонии строго режима. В законную силу решение не вступило.