Иностранца обвиняют в незаконном обороте наркотиков в Брянске

Иностранца ждёт суд по обвинению в незаконном обороте наркотиков в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. В преступлении обвиняют 32-летнего иностранца.

По версии следствия, с мая по июль 2024 года обвиняемый сделал множество «закладок» с метадоном на территории Брянска. Так он пытался сбыть более 30 граммов запрещенного вещества.

Обвиняемый признал себя виновным и пояснил, что решил таким способом заработать.