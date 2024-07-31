Иностранца обвиняют в содержании наркопритона в Брасовском районе

Иностранца ждёт суд по обвинению в содержании наркопритона в Брасовском районе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брасовский районный суд рассмотрит уголовное дело о содержание притона для потребления наркотических средств. В преступлении обвиняют 56-летнего иностранца.

По версии следствия, с февраля по март 2024 года фигурант вместе с жителем деревни Сныткино содержали притон для наркозависимых граждан. Второй участник умер и уголовное преследование в отношении него следователи прекратили.