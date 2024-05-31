Иностранца за взятку инспектору ДПС брянский суд отправил в колонию

Иностранца за взятку инспектору ДПС брянский суд отправил на пять месяцев в колонию. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовнео дело о даче взятке сотруднику полиции. На скамье подсудимых оказался гражданин иностранного государства.

16 апреля мужчину за рулём остановили сотрудники ДПС в Почепском районе. Водительских прав у иностранца не оказалось. Он решил откупиться от правоохранителей. Полицейскими он пытался дать 20 тысяч рублей за несоставление протокола. Стражи порядка денег не взяли.

Суд отправил иностранца на пять месяцев в колонию общего режима. Приговор не вступил в законную силу.