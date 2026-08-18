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Три человека ранены при атаках ВСУ на Брянскую область за сутки

2026, 18 августа 11:24
Три человека ранены при атаках ВСУ на Брянскую область за сутки
Источник фото

Три человека ранены при атаках ВСУ на Брянскую область за сутки. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук. 

 

За минувшие сутки Брянская область вновь подверглась массированной атаке ВСУ. Воздушную границу региона нарушили 278 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все цели уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии.

При нападении дронов в Погарском районе были ранены жители посёлков Запесочье и Первомайский. Пострадавшим оказали помощь врачи.

Кроме того, ранения при атаке БПЛА получил жителя села Чуровичи Климовского района. Мужчину госпитализировали.

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