Иностранца ждёт суд по обвинению в сбыте наркотиков и нападении на брянских полицейских

2026, 06 мая 15:30

Иностранец предстанет перед брянским судом по обвинению в сбыте наркотиков и нападении на полицейских. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Карачевский районный суд рассмотрит уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков и применении насилия в отношении представителя власти. Приговор выслушает 29-летний иностранный гражданин.

По версии следствия, днём 1 марта мужчину задержали полицейские. Он пытался воспрепятствовать законным действиям правоохранителей, проводивших досмотр его телефона. Фигурант применил в отношении стражей порядка насилие. В багажнике автомобиля обвиняемого полицейские обнаружили более 113 граммов наркотиков, приготовленных для сбыта.