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Иностранец ограбил девушку после свидания в Брянске

2023, 14 августа 16:36 Происшествия
Иностранец ограбил девушку после свидания в Брянске
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Брянские полицейские задержали иностранца, подозреваемого в ограблении 20-летней девушки после свидания.  Об этом сообщили в региональном УМВД, 

В полицию ночью обратилась 20-летняя жительница Брянска. В Советском районе ее ударил по голове мужчина и забрал мобильный телефон. Полицейским потерпевшая рассказала, что провела вечер с обидчиком  и он стал требовать возместить понесенные расходы. Телефон, стоимостью 40 тысяч рублей, он забрал в качестве компенсации .

В течение суток оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Телефон потерпевшей у него изъяли.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант будет ждать суд под арестом.

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