Иностранец оставил без интернета жильцов четырех многоэтажек Брянска

Иностранец оставил без телефонный связи и интернета жильцов четырех многоэтажек в областном центре. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Несколько представителей крупной телекоммуникационной компании обратились в отдел полиции Володарского района Брянска. Они просили разобраться в краже кабелей из подвалов четырех многоквартирных домов. По вине неизвестных злоумышленников жильцы остались без телефонной связи и интернета. Компаниям причинён ущерб на 50 тысяч рублей.

За несколько дней оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого в кражах. Им оказался 39-летний гражданин из страны ближнего зарубежья. Подозреваемый был трижды судим на родине и недавно вышел из тюрьмы.

Полицейским мужчина рассказал, что до колонии работал в телекоммуникационной компании и знал, где прокладывают кабели связи. Похищенное он сдал в пункт приема металлолома.

Фигурант находится под стражей. Возбуждены уголовные дела.