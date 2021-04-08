Иностранец с консервным ножом напал на продавщицу в Севске

Злоумышленника удалось задержать.

30-летний иностранец совершил разбойное нападение в Севске.

Как сообщили в региональном УМВД, инцидент произошел в продуктовом магазине. 34-летняя продавец находилась на своем рабочем месте, когда магазин зашел покупатель и приобрел алкогольные напитки.

Затем, угрожая продавцу консервным ножом, он потребовал отдать мобильный телефон. В результате между продавцом и покупателем завязалась борьба, но женщине удалось вырваться.

Выбежав на улицу, она укрылась в соседнем магазине. В это время, испугавшись последствий, злоумышленник скрылся.

Прибывшим на место полицейским продавец сообщила приметы нападавшего, которого удалось задержать по горячим следам. Им оказался 30-летний житель одной из стран дальнего зарубежья.

Уголовное дело возбудили по статье «Разбой». Иностранцу грозит до 10 лет заключения.